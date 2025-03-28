Esgin, yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, bugün size güzel bir bayram müjdesi vermek istiyorum. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart tarihinden itibaren beklediğimiz Almanya uçuşları başlıyor. Buna göre, 30 Mart tarihinden itibaren başlayan Bursa-Almanya Düsseldorf uçuşları haftada iki gün Pazar ve Perşembe günleri gerçekleşecektir. 30 Mayıs tarihinden itibaren Bursa-Almanya Stuttgart uçuşlarımız Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün gerçekleşecektir. Bursa'mız adına Sun Express Havayolu'na teşekkür ediyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Bursa’ya yeni yurt dışı ve yurt içi uçuşların kazandırılması için Bursa Yenişehir Havalimanı’na sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Esgin, “Bursa'mıza ve Bursa Havalimanımıza güveniyoruz” dedi.