Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği Federasyonu (BUSADER) depremin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde, yıkılan bir ilkokulu yeni baştan inşa ederek çocuklara armağan etti.

BUSADER Federasyonunun Bursa’da başlattığı iyilik çalışmaları tüm yurda yayılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok hasar gören Hatay’da, depremin yaralarını sarılmaya devam ederken BUSADER, büyük bir projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Depremin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi’nde bir ilkokul deprem sonucu yıkılmıştı. Yıkılan ilkokulun yeniden inşa edilmesi görevini üstlenen BUSADER Federasyonu dernekleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde okulla öğrencileri buluşturdu. BUSADER İlkokulunun açılışını Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı kurdele keserek gerçekleştirdi.

BUSADER Federasyonunun 600 metrekarelik alana yeniden inşa ettiği BUSADER İlkokul, 4 sınıf, 1 ana sınıfı ve 1 çok amaçlı salonuyla öğrencilere bilim ışığında yetiştirecek.

"Bu dayanışma örnek olsun"

Hatay Samandağ’daki açılış törenine yönetim kurulunun yanısıra Bursa, İstanbul, Ankara, Veteran, Genç ve Sanart BUSADER Yönetim ve üyeleriyle birlikte katılan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, yaşadığı mutluluk ve gururun tarifsiz olduğunu dile getirdi. Özgüle, herkesi toplumda ihtiyaç sahibi olanlara destek vermeye davet ederek, "Gelin umut olun; Umut olun ki geleceğimize güvenle, inançla bakalım, yardımlaşmanın, dayanışmanın hazzını, birlik olmanın gücünü, hep birlikte yaşayalım” diyerek konuşmasını noktaladı.

Okulun inşası için birçok etkinlik gerçekleştiren BUSADER Federasyonu ve çatısı altındaki dernekler, bağışçılarının da büyük desteğiyle her tuğlasında ayrı bir emek olan okulu Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etti.