Taraflar arasında sözleşmelerin imzalanmasının ardından, devir işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte her iki şirket de Aksa Doğalgaz çatısı altında faaliyet gösterecek.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Kazancı Holding’in 50 yılı aşkın tecrübesinden güç aldıklarını ifade ederek, “Doğalgazı abonelerimize kesintisiz, güvenli ve yüksek müşteri memnuniyetiyle ulaştırıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin gelişimine katkı sağlarken, sürdürülebilir bir yaşam için verdiğimiz her sözü yerine getiriyoruz” dedi.

Arslan, 2015 yılında belirlenen 2025 hedeflerinin çok önceden aşıldığını ve yeni hedeflerin belirlendiğini vurguladı:

“2025 yılı hedeflerimizi çok önceden aştık ve 2030 yılı için yeni ve güçlü hedeflerle yola çıktık. Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizi yansıtan bu hedeflerimize Bursagaz ve Kayserigaz’la birlikte büyük oranda yaklaşmış olacağız. Her biri kendi bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan bu şirketlerin sinerjisiyle birlikte, Aksa Doğalgaz’ın yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyüyen ve güçlenen operasyon ağımızla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz”