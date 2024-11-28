Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri' sahiplerine takdim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezi'nde yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi.
BURSA'YA 2 ÖDÜL
El sanatları ve zanaatları konusunda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Bursa, Kültürel Miras Taşıyıcısı olan bir sanatçısını da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık gördü.
Çini sanatçısı Adil Can Güven ve Hayali sanatçısı/Karagöz ustası Recep Şinasi Çelikkol, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan teslim aldı.
OĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Recep Şinasi Çelikkol'un oğlu Uğur Çelikkol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, babamız Recep Şinasi Çelikkol 2024 yılı Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görüldü ve ödülünü bu akşam Ankara’da Değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın elinden aldı.. Bursa’da Karagöz sanatına verdiği emekler, Çekirge caddesi üzerindeki Karagöz evinin kurucusu, Karagöz festivallerinin temelini atan babamızı gönülden tebrik ediyoruz..." şeklinde ifadelerde bulundu.
Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilen miras taşıyıcılarının isimleri ve alanları şu şekilde sıralandı:
Recep Şinasi Çelikkol - Karagöz Sanatı - Bursa
Adil Can Güven - Çini ve Seramik Sanatı - Bursa
Mehmet Özçay - Hat Sanatı - İstanbul
Dürdane Ünver - Minyatür/Tezhip/Katı’ Sanatı - İstanbul
Nilgün Gencer - Minyatür Sanatı - İstanbul
Mehmet Zeki Kuşoğlu - Sedef, Altın – Gümüş Kakma Sanatı - İstanbul
Remzi Bekar - Tulum İcracılığı - Rize
Nuray Kıvanç - Hereke İpek Halı Dokumacılığı - Kocaeli
Ahmet Taşhomcu - Çömlekçilik - İzmir
Hüseyin Şahin Özdemir - Metal İşçiliği ile Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı - Karabük
Cumali Birol - Bastonculuk Geleneği - Bitlis
Özcan Abacı - Talikacılık - Edirne
Selahattin Kaçanoğlu - Buldan Bezi Dokumacılığı - Denizli
Asime Koşal - Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü - Kocaeli
Nur Dikilitaş - Sim Sırma İşlemeciliği - Konya
Abdulkadir Mekki - Kutnu Dokumacılığı - Gaziantep
Bünyamin Korucu - Tespih Yapım Ustalığı - Erzurum
Müjgan Akdemir - Hadim Bezi Dokumacılığı - Konya
Osman Nergiz - Ahşap Oyma Ustalığı - Şanlıurfa
Şerif Mehmet Akgün - Geleneksel Kapı ve Kapı Süsleme Sanatı - Manisa
Dursun Köroğlu - Geleneksel Taş İşlemeciliği ve Taş Model Eşya Yapımcılığı - İzmir
Celalettin Berberoğlu - Keçe Sanatı - Konya
Gülay Diri - Geleneksel Müzik ve Delbek İcracılığı - Antalya
Kahraman Yıldız - Mahya Geleneği - İstanbul
Yusuf Bayyiğit - Sıcak Demir Ustalığı - Malatya