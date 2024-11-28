Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri' sahiplerine takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezi'nde yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi.

BURSA'YA 2 ÖDÜL

El sanatları ve zanaatları konusunda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Bursa, Kültürel Miras Taşıyıcısı olan bir sanatçısını da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık gördü.

Çini sanatçısı Adil Can Güven ve Hayali sanatçısı/Karagöz ustası Recep Şinasi Çelikkol, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan teslim aldı.

OĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Recep Şinasi Çelikkol'un oğlu Uğur Çelikkol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, babamız Recep Şinasi Çelikkol 2024 yılı Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görüldü ve ödülünü bu akşam Ankara’da Değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın elinden aldı.. Bursa’da Karagöz sanatına verdiği emekler, Çekirge caddesi üzerindeki Karagöz evinin kurucusu, Karagöz festivallerinin temelini atan babamızı gönülden tebrik ediyoruz..." şeklinde ifadelerde bulundu.

Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilen miras taşıyıcılarının isimleri ve alanları şu şekilde sıralandı:

Recep Şinasi Çelikkol - Karagöz Sanatı - Bursa

Adil Can Güven - Çini ve Seramik Sanatı - Bursa

Mehmet Özçay - Hat Sanatı - İstanbul

Dürdane Ünver - Minyatür/Tezhip/Katı’ Sanatı - İstanbul

Nilgün Gencer - Minyatür Sanatı - İstanbul

Mehmet Zeki Kuşoğlu - Sedef, Altın – Gümüş Kakma Sanatı - İstanbul

Remzi Bekar - Tulum İcracılığı - Rize

Nuray Kıvanç - Hereke İpek Halı Dokumacılığı - Kocaeli

Ahmet Taşhomcu - Çömlekçilik - İzmir

Hüseyin Şahin Özdemir - Metal İşçiliği ile Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı - Karabük

Cumali Birol - Bastonculuk Geleneği - Bitlis

Özcan Abacı - Talikacılık - Edirne

Selahattin Kaçanoğlu - Buldan Bezi Dokumacılığı - Denizli

Asime Koşal - Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü - Kocaeli

Nur Dikilitaş - Sim Sırma İşlemeciliği - Konya

Abdulkadir Mekki - Kutnu Dokumacılığı - Gaziantep

Bünyamin Korucu - Tespih Yapım Ustalığı - Erzurum

Müjgan Akdemir - Hadim Bezi Dokumacılığı - Konya

Osman Nergiz - Ahşap Oyma Ustalığı - Şanlıurfa

Şerif Mehmet Akgün - Geleneksel Kapı ve Kapı Süsleme Sanatı - Manisa

Dursun Köroğlu - Geleneksel Taş İşlemeciliği ve Taş Model Eşya Yapımcılığı - İzmir

Celalettin Berberoğlu - Keçe Sanatı - Konya

Gülay Diri - Geleneksel Müzik ve Delbek İcracılığı - Antalya

Kahraman Yıldız - Mahya Geleneği - İstanbul

Yusuf Bayyiğit - Sıcak Demir Ustalığı - Malatya