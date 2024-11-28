Ümraniye’deki sporcuların sabırsızlıkla beklediği 17. Geleneksel Spor Oyunları, Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşiyor. Spor oyunları, bu yıl Ağustos ayında vefat eden merhum Belediye Başkan Yardımcısı ’Yavuz Selim Tuncer Sezonu’ adıyla düzenleniyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 2024-2025 17. Geleneksel Spor Oyunları, bu yıl anlamlı bir etkinlikle başlıyor. Organizasyon, Ağustos ayında vefat eden merhum Gençlik ve Spor Hizmetleri’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer’in adına düzenleniyor. Lansman ve fikstür çekimi, Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Aralık ayında futsal müsabakalarıyla başlayacak organizasyona, Ümraniye’deki 172 okuldan toplam 38 bin öğrenci katılacak. Sporcular; futbol, basketbol (3x3 dahil), voleybol, masa tenisi, judo, güreş, taekwondo, karate, atletizm, hentbol, badminton, yüzme ve futsal olmak üzere 14 farklı branşta mücadele edecek. Miniklerden gençlere kadar toplam 8 kategoride düzenlenecek turnuvada, 275 kupa ve 4 bin 110 madalya sahiplerini bulacak. Organizasyon, 19 Mayıs 2025 Gençlik ve Spor Bayramı haftasında sona erecek.

Başkan İsmet Yıldırım’dan spor lisesi müjdesi

Lansmanda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl gerçekleşecek spor oyunlarının kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti. Yakın zamanda kaybettiği kıymetli çalışma arkadaşı Yavuz Selim Tuncer’in anısını yaşatmak amacıyla organizasyona onun adının verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Yıldırım, tüm sporculara başarılar dileyerek, “Sevgili gençler, bu tür etkinlikler yalnızca birer yarışma değil, aynı zamanda birer hayat deneyimidir. Burada kazanacağınız dostluklar ve özgüven hayat boyu size rehberlik edecek. Sizlerin başarısı, sadece Ümraniye’mizin değil, tüm ülkemizin gurur kaynağıdır” dedi.

İlçeye spor lisesi kazandıracaklarının da müjdesini veren Başkan Yıldırım, “Sporla büyüyen nesiller, sağlıklı, güçlü ve başarılı bir geleceğin teminatıdır. Gençlerimizin bu büyük organizasyona gösterdiği yoğun ilgi bizi gururlandırıyor. Bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Ümraniye’nin spor tesisleri turnuvaya ev sahipliği yapacak"

Yaklaşık 6 ay sürecek olan turnuva; Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu, Erkut Soyak Anadolu Lisesi Spor Salonu, Türk Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesisleri, Ümraniye Hazal Spor Tesisleri, Bilge Soyak Ortaokulu Spor Salonu ve Birol Hayal Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.

Programda ünlü futbol yorumcusu ve eski FIFA hakemi Ahmet Çakar ile Başkan İsmet Yıldırım sporcuların ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Programa Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de katıldı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.