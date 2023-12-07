Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa halkına kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
Vali Demirtaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla 1000 m üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Geçerlilik Periyodu: 08.12.2023 00:00 – 08.12.2023 18:00
Marmara denizinde ise Kuzey ve Kuzeydoğu’da fırtına (6 ila 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.
Geçerlilik Periyodu: 08.12.2023 05:00 – 08.12.2023 19:00
Vatandaşlarımızın; ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.