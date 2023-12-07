Bir yandan merkezde bir yandan kırsalda hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle alt yapı çalışmalarının bittiği köylerde yol kaplamalarına hız verdi. Bu kapsamda 1 yılda 20 kırsal mahallede yollar parke taşla kaplanarak köylerde yazın toz kışın çamur sorununun önüne geçildi.

UYGULAMADA SONA GELİNDİ

Son olarak Karahasanlar Mahallesinde 5 sokakta 5 bin m2 parke taş uygulaması için çalışma başlatan ekipler, geçtiğimiz hafta startı verilen çalışmada sona geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Dülger, burada kısa bir açıklama da yaparak bilgileri aktardı: “Karahasanlar Mahallemizde parke taş kaplama çalışmalarımız sürüyor. Burada 5 sokakta 5 bin m2 parke taş uygulaması Cumartesi günü itibariyle başladı. Artık ekiplerimiz bugün yarım tamamlamak için çalışıyor. Bizler de son halini yerinde görmek istedik. Parke taş teminini Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı İnegöl Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Çalışmanın toplam maliyeti ise 1 milyon TL”

2023 yılında 20’nci mahallede yol kaplama çalışması yapıldığını hatırlatan Dülger sözlerine şöyle devam etti: “Sene başından bu yana 19 kırsal mahallede parke taş uygulaması yapıldı. Karahasanlar Mahallesi de 20’nci mahalle. Toplamda 20 mahallede 90 bin 600 m2 parke taş uygulaması yapılmış oldu”

Fahrettin Eniş