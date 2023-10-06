Bugüne kadar 300 binden fazla kursiyere ulaşan Bursa’nın ‘Halk Üniversitesi’ Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, yeni eğitim dönemine 142 branşta, 12 bin 500 kursiyerle başladı.

Bursa’da hizmetleriyle adeta bir halk üniversitesine dönüşen Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), anaokulundan başlayarak hayat boyu öğrenme felsefesi ile toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 5 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, bugün 13 ilçedeki 25 farklı mekânda 541 farklı branşta yılda yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüştü. Geçtiğimiz yıl toplam 23 bin 837 kişinin sanat ve meslek eğitimlerinden ücretsiz yararlandığı BUSMEK, 2023-2024 eğitim döneminin de startını verdi. Ücretsiz üniversite hazırlık kursları için halen 2 bin gencin ön kayıt yaptırdığı BUSMEK’te yeni dönem mesleki ve sanat eğitimleri ise 142 branşta yaklaşık 12 bin 500 kursiyerle başladı.

Hayatlara dokunuyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni döneme, 11 farklı alanda, 54 branşta, yaklaşık 650 kursiyerle başlayan Yenikaraman Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. Bünyesinde 18 sınıf bulunan 3 katlı kurs merkezini gezen Başkan Aktaş, merkezin en fazla rağbet gören yemek ve pasta alanlarındaki branşların uygulandığı ve kapsamlı bir revizyondan geçirilen endüstriyel mutfağı da inceledi. Farklı branşlardaki kursiyerlerle sohbet eden Başkan Aktaş, “Hayat boyu öğrenme felsefesiyle Bursa’da yılardır hayatlara dokunmaya devam ediyoruz. Burada iş bulanlar oldu, kendi işini kuranlar veya işini geliştirenler oldu. Bu yıl da eğitimlerimiz aynı heyecanla başladı. Yenikaraman Kurs Merkezi’miz de özellikle bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Tüm kursiyerlerimize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun” dedi.