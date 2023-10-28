Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel’in sosyal medyada yayılan bir videosundaki detay dikkat çekti.

Özel, video içerisinde Bursa’ya geldiğinde Arap Şükrü’yü dinlediğini açıkladı.

İşte Özel’in o videosu ve açıklamalarında öne çıkan satır başları;

“Benim Manisa ve İzmir den sonra en iyi bildiğim şeyi Bursa’dır. Eşimde Bursalıdır zaten.

Senelerce gidip geldim . Mesela üniversitede her yaz sürekli geldim. Eşim diyelim 10’da çıkacak evden, ben sabah 5’te iniyordum otobüsten. Akşama kadar her yeri geziyordum. Eşim mesela eve gidiyordu ben o zamanlar Öğretmen evinde kalıyordum. Akşam burada Arap Şükrü mü var? Arap Şükriye gidiyordum güzeldi yani.

Bursa’nın hemen hemen her yerini gayet iyi bilirim.Tabi biz 93’ten beri eşimle beraberiz, tam 30 yıldır. 30 yıldır da Bursa’ya gelir giderim. Eskiden çok daha fazla geliyordum, bir de mesela eşimle geliyoruz. O annesiyle geziyor kayınpederim çalışıyordu cumartesileri de banka emeklisi ama bir yerde muhasebe tutuyordu. Ben Bursa’da gezip duruyorum öyle.”

HABER MERKEZİ