Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, bir anne, doğum yaptıktan sadece 3 gün sonra bebeğini bir su kanalına bıraktıktan sonra serbest bırakıldı. Bebeğin evlilik dışı bir ilişkiden doğduğunu belirten anne, ailesinin bu durumu bilmediğini ve kendisini öldürebileceklerinden korktuğu için bebeği terk ettiğini ifade etti.

Malta Mahallesi'nde bulunan 32. Ada'daki su kanalından gelen sesi duyan vatandaşlar, 3 günlük bir kız bebeği keşfettiler. Bebek, hemen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü, ve sağlık durumu şu an için iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri olayı araştırdı ve bebeği terk eden annenin kimliğini tespit etti. M.G. adlı kadın ifadesinde, 24 Ekim'de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğum yapmak için yattığını ve 3 gün sonra hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Bebeğin evlilik dışı doğduğunu ve ailesinin bu durumu bilmediğini dile getiren M.G., ailesinin öğrenmesi durumunda korkusu nedeniyle bebeği terk ettiğini söyledi. Aynı zamanda, bebeğin babasının da bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.

M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.