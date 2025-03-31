BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) ile üreticilere verilen destek 2025 yılında da hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aspir Üretimini Geliştirme Projesi ile Harmancık ve Keles ilçelerinde toplam 70 üreticiye 8 bin 100 kg yöreye uygun olan aspir tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtımında konuşma yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, aspir bitkisinin; kuru ve kıraç şartlara dayanıklı, tuzluluğa toleranslı kaliteli yağ miktarıyla hem yem hem de yağ sektöründe potansiyel hammadde olarak kullanılabilen önemli bir yağ bitkisi olduğunu vurguladı.

Doğan, yüzde 75 bakanlığın hibe desteği verdiği ve 2025 yılı aspir üretimini 150 tonun üzerine çıkarmak hedefiyle yürüttükleri Aspir Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Harmancık'ta 53 üreticiye 1365 da alanda ekilmek üzere 6 bin 825 kg, Keles'te 17 üreticiye ise 255 da alanda ekilmek üzere bin 275 kg aspir tohumu dağıtımı yapacaklarını kaydetti.