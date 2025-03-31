Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Konyaspor - İskenderunspor maçını Ozan Ergün yönetecek. 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aynı gün oynanacak Trabzonspor - Bodrum FK mücadelesinde de Zorbay Küçük görev alacak. Beşiktaş’ın 3 Nisan Perşembe sahasında karşılaşacağı Göztepe müsabakasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kupada çeyrek final maçlarının programı ve müsabakalarda görevli hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan