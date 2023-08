Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda ilk 1000’e girerek derece yapan 180 Bursalı öğrenciyi, düzenlenen törenle ödüllendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençleri ayrı önemsediklerini ve gençlik konusunu ayrı ele aldıklarını belirterek, “Bu ülkenin ve şehrin geleceğine yatırım yapmak bizim için her şeyden daha kıymetli” dedi.



Başarı ödüllendirildi

Bursa’da altyapıdan spora kadar birçok alanda projeler yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmaları ise ayrı bir değer vererek sürdürüyor. Şehirde yaşayan gençlerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar ücretsiz hazırlık kursları, test kitabı dağıtımları, sınavı kazananlara tercih desteği gibi çalışmaların yanında eğitim faaliyetleri, spor organizasyonları, kültür ve sanat etkinlikleri gibi birçok aktiviteye imza attı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik çeşitli eğitimlerin yanı sıra YKS-TYT simülasyonuyla sınav öncesi hazırlık süreçlerinde gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS sınavında ilk 1000’e girerek derece yapan 180 Bursalı öğrenciyi düzenlenen törenle ödüllendirdi. YKS’de ilk 10’a giren 5 öğrenci Cumhuriyet altını, ilk 100’e giren 24 öğrenci yarım altın, ilk 500’e giren 65 öğrenci çeyrek altın ve ilk 1000’e giren 65 öğrenci de gram altınla ödüllendirildi. LGS Sınavı’nda 500 tam puan alan 21 öğrenci de yarım altınla ödüllendirildi.



“Gençler için ne yapılsa azdır”

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, meclis üyeleri, derece yapan öğrenciler ve velileri katıldı. Tüm gençleri tebrik ederek başarılarının daim olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elde edilen başarıların kendisini de heyecanlandırdığını söyledi. Kendi kızının da bu sene YKS sınavına girdiğini ve güzel bir bölüme yerleştiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bugün biraraya geldiğimiz gençler özel bir başarı elde etti. Bizler de 3-4 senedir ilk 1000’e giren öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Bizler sokakları altından döşesek kıymeti yok. Gençlik konusunu önemsiyoruz. Gençlik konusunu bu yüzden ayrı ele alıyoruz. O yüzden ana kucağından Busmek kurslarına, burslara kadar her konuda gençleri destekliyoruz. Burs müracaatlarınızı mutlaka yapın. Bu sene Burskoop marifetiyle sayıyı da arttıracağız inşallah. Hala yeni şeyler üretmenin derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Bu ülkenin ve şehrin geleceğine yatırım yapmak bizim için her şeyden daha kıymetli. Gençler için ne yapılsa azdır” diye konuştu.



“Bilgi ve becerileri arttırmanın tam zamanı”

Hayatın sınavdan ibaret olmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, gençlerin daha fazla sosyal olması, toplumla daha fazla hemhal olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. İyi liselere, iyi üniversitelere yerleşen ve ilk 1000’e giren gençlere çok güzel ve güçlü bir ülkede yaşadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bizim yüksek teknolojili ve katma değerli işler yapmamız gerekiyor. Bizim yeni icatlar yapmamız gerekiyor. Şimdi bilgi dağarcığınızı, bilgi ve becerileri arttırmanın tam zamanı. Güzel üniversitelerde eğitim göreceksiniz ama radarlarınızı açık tutun. Sizin için saçını süpürge etmiş, dualarıyla size destek olmuş anne ve babanızı da unutmayın. Ayrıca büyüdüğünüz şehrinizi de unutmayın. Bilgi, beceri ve heyecanınızı bir gün şehriniz ve çevreniz için de değerlendirmelisiniz. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Sizlere emek veren anne, baba ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, bir eğitimci olarak kazanılan tablodan dolayı büyük bir mutluluk hissettiğini söyledi. Bursa’nın öğretmenlerinin emek verip güzel insanlar yetiştirdiğini bir kez daha gördüğünü belirten Alireisoğlu, tüm gençleri tebrik ederek hayatlarında başarılar diledi. Bundan sonraki süreçte de gençlerin ailelerin yüzünü güldüreceğine inandığını ifade eden Alireisoğlu, “Aileleriniz, eğitim camiası adına ben, Bursa adına da Büyükşehir Belediye Başkanı her zaman yanınızda olacaktır. Bu yüzden başarılı olacağınıza inanıyorum. Bugün Bursa’nın 38 bin öğrencisi mezun oldu. Bir kısmı üniversiteye, bir kısmı iş ortamına, bir kısmı hayata atılacak. Yaptığınız işi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışın. Tekrar hayatlarınız da başarılar diliyorum. Ailelere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Sınavda tam puan alarak başarı elde eden Eslem Aydemir, Ahmet İlbay ve Şevval Tanrıverdi, derece yapan öğrenciler adına söz aldı. Hayatları boyunca ve sınav süresince yanında olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür eden gençler, organizasyonu düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Öğrenciler, yoğun bir çalışma döneminin ardından üniversiteye girdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Veliler adına konuşan ve kendi oğlu da derece yapan öğrenciler arasında bulunan BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar, tüm gençleri ve ailelerini tebrik etti. Bu sene kendisinin de hem YKS’ye hem de LGS’ye hazırlandığını söyleyen Çapar, öğrencilerin çalıştığı dönemde velilerin daha büyük bir stres yaşadığını ifade etti. Bütün gayret ve çabanın bugünkü mutluluk için olduğunu söyleyen Çapar, “YKS belki de hayatın en kırılgan noktasıydı. Ne olacağınız burada belli oldu. Aynı hikayeleri bizler de yaşadık. Artık daha fazla emek göstermelisiniz. Bu kadar emeğin üzerine en iyisini yapmaya çalışın. Sizler en iyisini başaran insanlar olarak daha iyisini de başarabilirsiniz. Ülkemizde kalın, ülkemize hizmet edin. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere, ödülleri Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından verildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.