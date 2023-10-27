Geçtiğimiz günlerde gündemde sıklıkla gördüğümüz bisikletine ters binerek trafikte ilerleyen vatandaşın görüntüleri sosyal medya viral oldu. Günler sonra açıklama yaparak hayatındaki birçok şeyin ters gittiğini söyleyen Güler, Türk mizah ustası Nasrettin Hoca'dan ilham alarak bisiklete ters bindiğini söyledi.

“Nasrettin Hoca’dan ilham almış”

Çocukluğunda Türk mizah ustası Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme hikayesinden esinlenerek bisiklete ters binmeye başladığını söyleyen Güler, "Bisiklet sürmeyi 5 yaşında kuzenimin bisikletiyle öğrendim. 6 yaşımda da Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme hikâyesi gözümün önünde canlandığı için acaba ben de ters sürebilir miyim diye düşündüm. 6 yaşımda da bisikleti ters sürmeyi öğrendim. İlham kaynağım Nasrettin Hoca oldu" şeklinde konuştu.

"Hayatımda da her şey ters gitti"

Bisikletini ters sürerek dikkat çekmek istediğini ifade eden Güler, "Hayata dair yaşamış olduğum olumsuzluklar, hayatımda her şeyin ters gitmesi, hiçbir işimin rast gitmemesi benim bu şekilde farkındalık hareketi başlatmama sebep oldu. Madem benim bisikleti ters sürebilme yeteneğim var, bundan sonra bisikleti ters süreceğim dedim. Madem her işim ters gidiyor, bisikletim de ters gitsin" şeklinde konuştu.