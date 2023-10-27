Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bursa-İstanbul otobanı Gemlik ilçesinin yakınlarında meydana geldi. Sürücü, seyir halindeyken tırda sorun olduğunu anlayınca emniyet şeridine çekerek tırı durdurdu. Bir zaman sonra tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yanmaya başladı. Alev almaya başlayan tırı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.