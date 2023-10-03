Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci Gastronomi Festivali, Bursa'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmayı hedefleyerek büyük bir başarı elde etti. Festival, 3 gün boyunca 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak kent turizmine önemli bir katkı sağladı. Ayrıca festivalin resmi Instagram hesabı, sadece 3 günde 482 bin 955 kişiye ulaşarak büyük bir ilgi gördü ve festival boyunca yapılan sosyal medya paylaşımları toplamda 20 milyon izlenme aldı.

Bursa, Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olarak bilinirken, bu yılın teması "Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi" oldu ve Bursa'nın eşsiz lezzetlerini vitrine çıkarmayı amaçladı. Festival, damaklarda unutulmaz tatlar bıraktı ve katılımcılar ile yerel sektör temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki yılki festivalde nitelik üzerine odaklanacaklarını belirtti. Değerlendirme anketine göre katılımcıların yüzde 94'ünün memnun olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, festivalde 85 ticari firma, 37 üretici kadın kooperatifi, 30 kamu kurumu ve STK'nın yer aldığını ve 39 farklı programın gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Aktaş, “Festivalde 85 ticari firma, 37 üretici kadın kooperatifi, 30 kamu kurumu ve STK’lar olmak üzere toplam 152 katılımcı yer aldı. 39 farklı program gerçekleştirildi ve programlara yerel ve ulusal 150 şef aşçı destek verdi. 3 günde 500 bini aşkın ziyaretçi geldi. Festivalin resmi instagram hesabı olan Gotobursa hesabına erişim 3 günde yüzde 350 artarak 482 bin 955 ziyaretçiye ulaştı. Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları Bursa’mızdan ve ülkemizden 20 milyona yakın izlenme aldı ve gastronomi festivalinin tanıtımına katkı sağladı. 2022 ve 2023 yıllarında düzenlenen ilk iki festivalde ana hedeflerden birisi festivalin tutundurulması ve farkındalığının artırılması oldu. 2024 yılındaki festival için ise hedefimiz daha seçici bir yaklaşımla festival alanındaki firma sayısını sınırlandırmak, nicelik yerine niteliğe odaklanmak olacaktır” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise, festivalin Bursa'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını ve şehrin turizm ve kültür potansiyelini önemli ölçüde artırdığını belirtti. Önümüzdeki yıl festivalin daha da yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.