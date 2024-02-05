Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hava kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hava Kalitesi Kılavuzu'na göre belirlenen güvenlik sınırlarının üzerinde seyrediyor. Yıllık ortalamada 15 µg/m3'ün üzerindeki Partikül Madde (PM) 10 konsantrasyonu ve günlük 50 µg/m3'e ulaşan maruziyet, insan sağlığı açısından zararlı olarak değerlendiriliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, özellikle organize sanayi bölgelerinin yoğunluğu nedeniyle atmosferdeki partikül madde kirliliği konusunda kritik bir seviyede bulunuyor. Hava kirliliği, doğrudan havaya yayılan veya çeşitli gazların öncüllerinden atmosferde oluşan katı ve sıvı parçacıkların bir karışımı olan partikül maddelerden kaynaklanıyor.

İnegöl'deki hava kalitesi istasyonundan alınan ölçüm değerleri, bu durumu doğruluyor.

İŞTE O VERİLER