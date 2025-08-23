Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Tarım Peyzaj A.Ş, üreticilerin özellikle gübreleme maliyetlerini düşürmek, birim alandan alınan verimin artırılması sağlamak amacıyla proje hazırladı. Proje kapsamında, ziraat mühendisi, veteriner hekim ve ziraat teknikerinden oluşturulan özel bir ekip, Bursa'nın tarımsal üretim yapılan 17 ilçedeki üreticilere ulaşmak, dertlerini dinlemek ve özellikle kazançlarını artırmak amacıyla yola çıktı.

Ekip, gittikleri kırsal mahallelerde ücretsiz toprak analizi yapıyor, çiftçilere önerilerde bulunuyor, yaşanan ciddi bitkisel hastalıklarla ilgili Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesiyle irtibat kurarak çözüm bulunmasını sağlıyor ve hayvancılıkla ilgilenenlere veterinerlik desteği sunuyor.

Tarım Peyzaj A.Ş'den ziraat mühendisi ekip lideri Beste Atmaca, yeni başlattıkları projede asıl amaçlarının toprak analizi olduğunu söyledi.

Toprağa uygun reçete hazırlıyorlar

Yurt dışından getirtilen özel bir cihazla yerinde analiz yaptıklarını vurgulayan Atmaca, "Üreticilerimizin toprağına gelerek yerinde analiz yapıyoruz. 17 ilçede bizden talep ettiklerin de yerlerinde ziyaret ederek analiz gerçekleştiriyoruz. Ayrıca üreticilerimizin problemi beklentisi varsa onları da raporlaştırıp hem Tarım A.Ş yönetimine hem de Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz" dedi.

Üreticilerin klasik alıştığı gübreleme sistemi olduğuna ve atalardan miras yıllardır devam ettirdiklerine dikkati çeken Atmaca, şöyle konuştu:

"Biz de bilimsel yapılsın istiyoruz. Toprağın yapısını ortaya çıkarıyoruz ve onların doğru bilgiler ışığı altında gübreleme yapmasını sağlıyoruz. Üreticilerin gereksiz gübre kullanımını önlüyor ve maliyetlerini azaltıyoruz. Doğru ürünü doğru zamanda kullanırsanız hem maliyet düşürülüyor hem toprak yapısı korunuyor hem de birim alanda verim artışıyla çiftçinin kazancı yükseliyor. Biz çiftçilerin daha az maliyetle daha çok kazanmasının mücadelesini veriyoruz."

Atmaca, analizin 10-15 dakika içinde sonuçlandığını belirterek, "Toprağa uygun reçete hazırlanıyor. Bu reçetede topraktaki eksikliğe göre gübreleme önerileri yer alıyor. İsteyen çiftçiler kendileri getiriyor ya da ziraat odalarıyla işbirliği yapıp köyde, mahallede bir noktaya getirmelerini sağlıyoruz" dedi.



Çiftçiler memnun

Çiftçi Hasan Doğruoğlu ise daha önce kırsala, çiftçiye yönelik böyle hizmet görmediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Hasta bir insana reçete yazar gibi toprakları için analizle gübreleme önerisi hazırlandığını dile getiren Doğruoğlu, "Hasta toprağımızı tedavi etmemizi sağlıyorlar. Verimli ekonomik üretimi yakalayacağız. Bizim kazancımız artmış olacak. Sulama borusu, mazot, gübre desteğinden sonra yerinden toprak analizi desteği üreticiler açısından sevindirici" diye konuştu.

Veteriner Hekim Vahdettin Torun ise sahada hayvancılıkla ilgilenen üreticilerin sorunları ve beklentilerini not edip ilerdeki projelerde kendilerine ışık tutmasını arzu ettiklerini belirterek, "Üreticilerin şikayetlerini dinliyoruz. Hayvanlarının hastalıkları varsa onunla ilgili tedavi yolları öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal desteklerimizi sürdüreceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de tarımda artan maliyetler nedeniyle üreticilerin zorlandığını söyledi. Tarımın ve gıdanın önemini iyi bildiklerini vurgulayan Bozbey, çiftçinin maliyetlerini biraz olsun düşürmek ve kazançlarını artırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Bozbey, tarımsal anlamda bugüne kadar sulama borusu, sıvı gübre, mazot, tohum, fide gibi desteklerinin olduğunu vurgulayarak, "Çiftçimizin üretmesini, tarlasından, toprağından kopmamasını istiyoruz. Üreticilerimiz daha çok üretirken ürettiğinin karşılığını almasını için de mücadele ediyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz toprak analizi desteği ile de çiftçinin doğru zamanda doğru gübreleme ile hem maliyetini düşürmeyi hem de kazançlarını artırmayı hedefliyoruz. Desteklerimiz sürecek çiftçimiz yeter ki üretmeye devam etsin" diye konuştu.