Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin Avrupa Birliği tarafından tescil edilerek Türkiye'nin 26'ncı coğrafi işaretli ürünü olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yumaklı, Bursa'nın siyah incirinin, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka lezzet olduğunu vurguladı. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir güzel haber de Bursa Siyah İnciri'nden geldi. Bursa’nın Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisi'nden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 26’ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini. Devamı da gelecek…" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında, Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği ve Bursa siyah inciri yer almaktadır.