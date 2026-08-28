Yeni düzenlemeye göre belirlenen üç koşuldan en az birini karşılayan ve öncelik talebinde bulunan şirketlerin başvuruları, ilan edilen başvuru sırasından bağımsız şekilde ele alınabilecek.

Öncelik sağlanacak ilk grupta, son 5 yıl içinde merkezi ile gelirinin yarısından fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde borsaya açılacak ilk şirketler yer alacak.

Düzenleme kapsamında kamu kontrolündeki şirketlere de öncelik tanınabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya diğer kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı şekilde yönetim hakimiyetine sahip olduğu şirketler bu imkandan yararlanabilecek.

Bir diğer kriter ise büyük ölçekli halka arzları kapsıyor. Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL’yi aşması halinde şirketin, yurt dışı yatırımcılara en az yüzde 50 oranında tahsisat ayırması gerekecek.

Bu kapsamdaki şirketlerden ayrıca halka arz işlemlerinin uluslararası düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yabancı dilde hazırlanan taslak belge setini SPK’ya sunmaları istenecek.