Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 7 bin 15 TL, satış fiyatı ise 7 bin 103 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 413 TL’den alınırken 6 bin 642 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 858 TL, satış fiyatı ise 5 bin 107 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 11 bin 457 TL’den alınırken 11 bin 587 TL’den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 252 TL, satış fiyatı ise 11 bin 381 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın 22 bin 949 TL’den alınırken 23 bin 167 TL’den satılıyor. Tam altında ise alış fiyatı 45 bin 580 TL, satış fiyatı 46 bin 164 TL olarak kaydedildi.