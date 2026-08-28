Belirlenen şartların yerine getirilmesi durumunda borcu bulunan esnaf da Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinden yararlanabilecek. Kullanılacak kredinin yüzde 25’e kadar olan bölümü ise doğrudan vergi ve SGK borçlarının kapatılmasına yönlendirilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ya da SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların kredi kullanmasının önü açıldı.

Düzenlemeye göre kredi başvurusunda bulunacak esnafın, kredi kullanım tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vergi dairesi ve SGK’ya vadesi geçmiş borcu bulunmadığını göstermesi gerekecek. Borcu bulunanların ise söz konusu borcun yapılandırıldığını veya taksitlendirildiğini ve yapılandırmanın geçerliliğini koruduğunu belgelemesi istenecek.

Esnaf ve sanatkarların vergi veya SGK borçlarının, kullanılacak Hazine faiz destekli kredinin en fazla yüzde 25’ine karşılık gelen bölümü banka tarafından doğrudan ilgili kurumlara aktarılabilecek. Borcun ödenmesinin ardından kalan kredi tutarı esnafın kullanımına bırakılacak.

Bu kapsamda banka aracılığıyla borçlara aktarılacak miktar, kredi tutarı ne kadar olursa olsun bir yıl içerisinde toplam 300 bin lirayı geçemeyecek. Borca ilişkin faiz için de Hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Pazarcılara vergi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi politikalarının sosyal politikaların önemli araçlarından biri olarak kullanıldığını belirterek vatandaşların, esnafın, çiftçinin ve çalışanların ihtiyaç duyulan alanlarda desteklendiğini ifade etti.

Şimşek, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermediğini hatırlattı. Büyükşehirlerde bazı faaliyetlerin gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmasına rağmen, herhangi bir iş yeri açmadan gezici olarak veya pazarlarda perakende satış yapanların bu düzenlemenin dışında bırakıldığını belirtti.

Buna göre yalnızca pazarcılık faaliyeti yürüten ve gerekli şartları sağlayan mükellefler basit usulden yararlanmaya devam edecek. Bu kişilerin elde ettiği ticari kazançlar gelir vergisinden istisna olacak.

TESK: Esnaf için önemli bir destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de vergi ve SGK borcu bulunan esnafın krediye ulaşmasını kolaylaştıran düzenlemenin sektör açısından önemli olduğunu söyledi.

Palandöken, kredi tutarının 300 bin liraya kadar olan bölümünün borçların ödenmesinde kullanılmasının, kalan kısmın ise esnafa verilmesinin finansal açıdan rahatlama sağlayacağını ifade etti.

Kredi limitlerinin 1,5 milyon liraya, iş yeri ve araç alımlarında ise 3,5 milyon liraya yükseltilmesinin piyasaya olumlu yansıyacağını belirten Palandöken, devlet destekli kredilerin ticari banka kredilerine kıyasla daha avantajlı olduğunu kaydetti.

Faiz desteğinin 70 milyar liraya ulaşması bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı verilere göre 2025 yılında 257 bin 709 esnaf ve sanatkâra toplam 176 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.

2026 yılının haziran ayı sonu itibarıyla ise 98 bin 677 esnaf ve sanatkâra verilen kredi miktarı 75 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönem itibarıyla 760 bin 117 esnaf ve sanatkarın toplam kredi bakiyesi 299 milyar lira olarak kaydedildi. 2026 yılının ilk yarısında sağlanan faiz desteği yaklaşık 33,4 milyar liraya ulaşırken, bu tutarın yıl sonunda 70 milyar lirayı bulması bekleniyor.