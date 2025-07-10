

Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ve özellikle gece hayatının kalbinin attığı yer olarak bilinen Arap Şükrü Sokağı'nda yaşandı. Bursa'nın dört bir yanından gelenlerin uğrak noktası olan sokakta zabıta ekipleri geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında birçok işletmenin ruhsat, izin belgeleri ve yasal evraklarında eksiklik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, yasal prosedür gereği birden fazla işletmeye mühür vurdu. Mühürlenen mekanlar geçici süreyle kapatılırken, yetkililer evraklarını tamamlamadan faaliyet gösteremeyeceklerini bildirdi.

Zabıtanın kararlı uygulaması sokakta hem şaşkınlık hem de sessizlik oluşturdu. Bazı işletmelerin denetimleri ise güvenlik kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: BÜLTEN