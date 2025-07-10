Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle şenliklerine Sancaktepeli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle şenlikleri başladı. 9 Temmuz tarihinde Meclis Mahallesi’nde gerçekleşen ve mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği şenliklerde yapılan gösteriler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şenliklerde illüzyon gösterileri, zumba kids, bubble şov, jonklör ve palyaço gösterileri, başta çocuklar olmak üzere katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Çeşitli ikramların olduğu şenliklerde sahne gösterilerinin ardından düzenlenen açık hava sinemasında vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, mahalle şenlikleri sayesinde Sancaktepe’de yaz akşamlarının dolu dolu ve coşku içinde geçeceğini söylerek, "Sancaktepe’nin her mahallesine kültürel, sanatsal ve sportif bir etkinlik götürebilmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bu şenliklere yoğun ilgi göstermesi de bizleri sevindiriyor. Sancaktepeli vatandaşlarımızın bu etkinliğe yoğun katılım gösterip, çocuklarımızın sevincine, mutluluğuna ortak olması bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı mahalle şenlikleri, 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek.