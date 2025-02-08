Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Bahçeli'nin Kocaeli'nde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

MHP Lideri'nin hastaneye yatışıyla ilgili resmi açıklama, Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından yapıldı. Çeliker, yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin kontrol amaçlı olarak bazı tetkikler ve check-up için hastaneye başvurduğunu belirtti. Ayrıca, tetkiklerin ardından Bahçeli'nin mesaisine devam edeceği vurgulandı.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin tedavi süreci hakkında kamuoyuna bilgi verildi. Parti camiası ve halk, liderlerinin sağlık durumu hakkında bilgilendirildi.

Bahçeli'nin sağlık durumu, takip edilmeye devam ederken, tedavi sürecinin planlanan şekilde ilerlediği ve MHP Lideri'nin kısa süre içinde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.