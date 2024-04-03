STAT: Karaemlas K.Köksal Stadyumu
HAKEM: Erdal Yılmaz
SARI: Dk.83 Özgür Güler (Zonguldak Kömür), Dk.76 Eren Tunalı (Bursaspor)
Z. KÖMÜRSPOR: Ogün Karakaya, Necmi Çoban, Özgür Güler (Dk.85 Abdul Kadir Dursun), Ethem Ercan Pülgir, Ömer Şahbaş, Ozan İsmail Koç (Dk.85 Fırat Sarı), Okan Deniz (Dk.85 Emirhan Kocasoy), Mümin Uyar (dk.66 Murat Erdemir), Mehmet Gürkan Öztürk, Serhat Doğukan Taşdemir (Dk.71 Yusuf Buğra Koşal), Fatih Bektaş
BURSASPOR: Deniz Aydın, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Furkan Emre Ünver, Abdullah Tazgel, Bilal Güney (Dk.87 Enes Çalışkan), Hamza Baran Arıkan (Dk.59 Mehmet Çetin), Ercüment Sancaklı (Dk.71 Alperen Şirin), Ömer Turan Görgüç (Dk.87 Enes Solakoğulları), Berat Altındiş (Dk.46 Kerem Dede), Çağatay Yılmaz
GOLLER: Dk.25 Okan Deniz, Dk.72 Yusuf Buğra Koşal (Zonguldak Kömür)