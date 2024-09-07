Tarihinde ilk kez TFF 3.Lig’de mücadele eden Bursaspor, 1. Grup’taki ilk maçında bugün Düzcespor’un konuğu oldu. Yeşil beyazlılar, sahadan 2-0 ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

Bursaspor ile Düzcespor arasında oynanan karşılaşmada, Bursaspor 30. dakikada Ahmet İlhan Özek’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Bursasporlu futbolcular, 'timsah yürüyüşü' yaparak gol sevincini kutladı. Maçın 40. dakikasında Düzcespor tribünlerinden bir taraftarın sahaya girmesiyle oyun kısa süreliğine durdu. İlk yarı, Bursaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başında, Düzcespor’un önemli bir atağında Berkay Ekici'nin şutu direkten döndü. Bursaspor, 53. dakikada Ahmet İlhan’ın attığı ikinci golle farkı 2'ye çıkardı. Maçın sonlarına doğru iki takım da oyuncu değişikliklerine giderken, uzatma dakikalarıyla birlikte Bursaspor’un üstünlüğü devam etti. Maç Bursaspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.