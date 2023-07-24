Bursaspor Kulübü, mali sıkıntılarını aşmak ve kulübe acil nakit girişi sağlamak amacıyla eşya piyangosu başlatıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak harekete geçen kulüp, "Bursa'yı destekleyin, Bursaspor'a sahip çıkın" çağrısıyla tüm Bursa halkını bilet kampanyasına katılmaya davet ediyor. Bir biletin satış fiyatı 100 TL olarak belirlendi ve kulüp tarafından bilet almak isteyenlerin kulüple iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, yaptığı açıklamada kampanyanın önemini vurgulayarak, "Bursaspor'un sorununu Bursa çözecektir. Başlattığımız bu kampanya ile birlikte 11 Eylül, Bursa'nın Kurtuluşu, Bursaspor'un kurtuluşu olacaktır" şeklinde konuştu. Kulüp, kampanyadan elde edilecek gelirle vergi, transfer tahtası ödemeleri ve diğer acil mali sorunlarının üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Bu amaçla, toplamda 3 milyon adet bilet basılması planlanıyor. Bursa'nın ve Bursaspor'un sevdalılarından büyük destek beklenen kampanya, kulübün geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp yönetimi, tüm Bursa halkını bu özel kampanyaya katılarak Bursaspor'a destek olmaya çağırıyor.