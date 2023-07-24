Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık sürecinde ve tercih döneminde yalnız bırakmıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 19 noktaya tercih çadırları kuran Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz danışmanlık desteği ile gençlere destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve ekonomik taleplerine yönelik eğitimden spora, kültür-sanat etkinliklerinden burslara kadar birçok farklı projeye imza atıyor. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim desteği sunan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrasında da gençleri önemli bir karar süreci olan üniversite tercihlerinde yalnız bırakmıyor.

Ücretsiz ve kaliteli YKS hazırlık kursları ile gençlere ve ailelerine destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de onları yalnız bırakmıyor. BUSMEK'in marifetiyle şehir genelinde 19 noktada tercih çadırları kuruldu ve deneyimli öğretmenler tarafından ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları, 21 - 30 Temmuz tarihleri arasında şehrin farklı noktalarında hizmet sunacak. Bu süreçte, deneyimli öğretmenler gençlere doğru tercihler yapmaları konusunda rehberlik edecek. Öğrencilerin sınav sonuçları ve bireysel tercihleri değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında bilgi verilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik bu destekleri, geleceğin teminatı olan gençlerin daha bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında gençlere önemli bir destek sağlayarak, toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Merkez tercih noktaları:

Zafer Plaza AVM - 21-23 Temmuz

Korupark AVM -24-27 Temmuz

Kent Meydanı AVM -21-23 Temmuz

Yıldırım Belediye Bayrak Alanı -21-23 Temmuz

Podyum Park AVM - 21-23 Temmuz

Sur Yapı Marka AVM -24-27 Temmuz

Gürsu Belediye Binası Yanı -21-23 Temmuz

Kestel Aile İçi Park - 21-23 Temmuz

İlçe tercih noktaları

İnegöl Heykel Önü -27-28 Temmuz

Yenişehir Şehit Ömer Halis Kültür Merkezi - 27-28 Temmuz

İznik Eski Hükümet Konağı Önü - 29-30 Temmuz

Karacabey Kahve Altı Meydanı - 25-28 Temmuz

Gemlik 15 Temmuz İskele Meydanı - 29-30 Temmuz

Mudanya İskele Meydanı -25-26 Temmuz

Mustafakemalpaşa Belediye Önü -25-28 Temmuz

Kurs merkezleri tercih noktaları

Yıldırım Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz

Yıldırım Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz

Osmangazi Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz

Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz