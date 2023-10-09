Bursaspor’un yarın Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda oynayacağı Gölcükspor maçının biletlerini satışa çıkarttı.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “10 Ekim Salı günü saat 20.00’de Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu’nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Gölcükspor maçı biletleri bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıktı. Kadın ve 16 yaş altı çocuklarımız için iç saha maçlarımızda Kuzey Kale Arkası Tribünümüzde yer alan maç biletleri 20 TL’dir. Öğrenci Belgesiyle bilet gişelerimize gelen öğrencilerimiz (ilkokul-ortaokul-lise-üniversite) için Kuzey Kale Arkası Tribünümüzde yer alan maç biletleri 20 TL’dir” denildi.

Bilet fiyatları ise şu şekilde:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 100 TL, Doğu Üst Tribünü: 150 TL, Doğu Alt Tribünü: 200 TL,VIP Tribünü: 350 TL,Batı Alt Tribünü: 400 TL, 1963 Tribünü: 500 TL."