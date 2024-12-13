Seyirci rekorları ile spor kamuoyunda dillerden düşmeyen Bursaspor’da, Karşıyaka maçının heyecanı tüm Bursa’yı sardı. Haftalardır bu maça hazırlanan Bursalılar, yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Ünlü taraftar grubu Teksas, Karşıyaka maçına özel olarak hazırlanırken, tribünlerde özel gösterilerin olması bekleniyor.

Maça olan yoğun ilgi dikkatlerden kaçmazken, tribünlerden maçı izleyecek olan taraftar sayısının 44 bini aşacağı tahmin ediliyor.

14 hafta sonunda aldığı 12 galibiyet ve 2 beraberlikle 38 puan toplayan Yeşil Beyazlılar, bu zorlu maçta namağlup unvanını korumaya çalışacak.

KARŞIYAKA DÜŞÜŞTE

Ligin ilk haftalarında aldığı galibiyetlerle bir süre liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Karşıyaka, son 6 haftada düşüşe geçerek 3. sıraya kadar düştü.

14 hafta sonunda ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ekip, topladığı 27 puanla Bursaspor’un 11 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 haftadır kazanamayan ekip, son 6 haftada ise sadece 1 galibiyet aldı.

BURSASPOR-KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig 1. Grup 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Bursaspor ile Karşıyaka arasında ki mücadele 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de Matlı Atatürk Spor Stadyumunda oynanacak.

BURSASPOR-KARŞIYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Karşıyaka arasında oynanacak olan lig maçı Ekol TV’den canlı olarak yayınlanacak.