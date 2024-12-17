Yıl 1992, aylardan Mart. Hani kapıdan baktıran, kazma kürek yaktıran o meşhur eski Mart.

O kış Mezitler bildiğimiz gibi. Daha doğrusu eskilerin iyi bildiği gibi. Yani kara kış bastırdı mı yolların kapandığı, yolun tek şerit, ulaşımın zor olduğu yıllar. Otobüslerin, kamyonların sebep olduğu sıkışıklığın da eksik olmadığı günler.

Mart ayının son günleri. İnsanlar baharın gelmesini beklerden yağan kar yağışı ile sürprizle karşılaşırlar. Bursaspor, Ankara deplasmanında Gençler Birliği maçı için Bursa’dan hareket etmiştir. 1 saat süren yolculuk sonrası Mezit Boğazında kar iyice bastırınca yollar kapanır. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ misali Mart ayının son günleri olmasına rağmen kar yağışı artarak devam eder.

Bursaspor’u taşıyan otobüs, Osmaniye Köyü önündeki geniş boşluğa park edip yolun açılmasını bekler. Köylüler kar yağışı sebebiyle ormana, tarlaya gidemediğinden dolayı otobüsün yanaştığı yerde muhabbet etmektedirler. Park eden otobüsü, otobüsten hava almaya inen 3 – 4 futbolcuyu görürler. Olay kısa zaten. Bursasporlu olan köyün gençleri otobüsün olduğu yere gelir. Kısa sürede Aphaz misafirperverliği kendini gösterir.

Bursaspor kafilesine tepsi tepsi kahvaltılıklar, çaylar götürülür. Yaklaşık 2 saat orada mahsur kalan Bursasporlular yoluna devam. Osmaniyeliler, Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolculardan Adnan, Ersel, Yalçın, Feyzullah, Sarı Vedat, Ali Nail ile hatıra fotoğrafı çekinirler.

O yıl Bursaspor Federasyon Kupası finalinde Trabzonspor’u Bursa’da 3 – 0 yenip, Trabzon’da Trabzonspor’a 5 – 1 kaybederek acı bir şekilde kupayı kaçırmıştı. Ancak aynı yıl Bursaspor, 22 Mayıs 1992 tarihinde başkent 19 Mayıs Stadında saat 18.00’de başlayan 29. Başbakanlık Kupasında 1- 0 geriye düşse de Fenerbahçe’yi 3 – 1 yenip kupayı ikinci kez müzesine götürmüştü.

Bilgilendirme için İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik’e teşekkür ederiz.