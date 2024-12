Geçtiğimiz hafta evinde düşme potasındaki Karaköprü Belediyesi takımını zor da olsa maçın sonlarında bulduğu bir penaltı golü ile

geçerek aldığı 3 altın puana Pazar günü konuk olduğu geçmişte 2.lig play-off finalinde penaltı atışları ile 1.ligin kapısından döndüğümüz rakibimiz 1461 Trabzon penaltı atışları ile bizi geçip 1.lige çıkan daha sonra çıktığı gibi 2.lige geri dönen 1461 Trabzon’u Alican’ın 2 golü ile geçen temsilcimiz, Karaköprü maçından sonra aldığı bu altın değerindeki 3 puanla düşme potasından biraz olsun uzaklaşarak İnegöl’e şen dönerken biraz olsun rahat bir nefes aldı. Yeni teknik direktörü İbrahim Dağaşan’la kazandığı bu maçla fikstürde 18 puanla 11. sıraya yükseldi.

Rakip 1461 Trabzon takımı ile yıllardır aynı gruplarda yer alıyoruz. Genelde Trabzonspor’un alt yapısı gibi mücadele ederken, Trabzonspor’un alt yapısından destek alan bir takım. Bu sezon geçtiğimiz sezonların aksine mütevazi bir kadro ile lige başlarken ligin ilerleyen bölümlerinde kötü ve istikrarsız sonuçlar alarak 16 puanla düşme potasının sınırına dayandı. Konuk ettiği kendisinden 1 puan az olan rakibini evinde yenmek için çıktı. Ancak oynadığı etkisiz ve inanılmaz derecede isteksiz futbolla izleyenleri acaba teknik heyetlerini mi istemiyorlar ya da paralarını mı alamadılar diye düşündürdüler. Etkisiz ve isteksiz oyunları yanında girdikleri mutlak pozisyonlarda da son derece beceriksiz davrandılar. 2 -0 geride iken oyunu yavaşlatmaları şahsi futbolu tercih etmeleri izleyenleri çok şaşırttı. Doğal olarak böyle bir futbolla İnegölspor’dan tarihi bir fark yiyebilirlerdi. Bu oyunlarıyla ve 16 puanla 2.yarıda takviye yapmazlarsa işleri çok zor olur.

İnegölspor’umuza gelince hafta başında boş bulunan Teknik Direktörlük görevine İnegölspor alt yapısından yetişip A takımda oynayan ve oradan Süper ligde futbol hayatını sürdüren futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapan İbrahim Dağaşan ve ekibi göreve getirildi. İbrahim Dağaşan’la 1461 Trabzon maçı ile ilk maçına çıktı. Teknik heyet maça kalede Egemen, geride Recep Efe- İsmail Zehir-M.Emre, ortada Sadık Arda-Uğur-Mustafa Mete-Alimert, ileride Alican-Fatih-İbrahim Can tertibiyle maça başlayan temsilcimiz 2.yarıda Alican’ın yerine Batuhan Günaldı, İbrahim Can’ın yerine Alpay, Fatih’in yerine Hasan Alp ve İsmail Zehir’in yerine İsmail Kayalı’yı oyuna aldı. Bu değişiklikler 2-0’ı korumaya yönelik takımımıza olumlu yansıdı. Maça çok istekli ve etkili başlayan temsilcimiz bu etkili oyununu 17’nci dakikada Alican’la bulduğu golle süsledi. Golden sonra geri çekilmek yerine tempoyu yavaşlatmadan sahanın her yerinde koşarak ve yardımlaşarak rakibine oyun kurma imkanı vermedi. İlk yarıda rakip takımın girdiği mutlak pozisyonları gole çeviremeyince takımımızın direnci arttı. İnegölspor takımı rakip oyuncuların bu isteksiz ve beceriksiz oyunu karşısında her geçen sürede daha iyi motive olarak oyunu istediği gibi yönlendirdi. İnegölspor’un attığı 2 golden sonra rakip takım oyuncuları oyun disiplininden iyice uzaklaşarak şahsi futbola yönelince İnegölspor’un işini daha da kolaylaştırdılar. Rakip takımın bu vurdum duymazlığı ve disiplinsiz oyununa tribünlerden büyük tepki geldi. İnegölspor’da forma giyen tüm oyuncularımız istekli ve gayretliydi. İbrahim Dağaşan bu maçta geçen hafta çok kötü oynayan İsmail Kayalı ve Hasan Alp’i ilk 11’e koymazken Karaköprü maçında yedek bırakılan Alimert’in mutlaka ilk 11’de oynaması gerektiğini yazdığım Alimert’i ilk 11 e koydu. İlk 11’de beklemediğim Uğur Utlu’yu da ilk 11’de oynattı. Bu maçta takımımızın başında ilk maçına çıkan İbrahim Dağaşan eski maçlarımızı bilgisayarından izlemiştir. Bu maçı da canlı yönetti. Eksik yerleri görerek gerekli takviyeleri aşırı olmamak kaydıyla kulübün mali durumunu da göz önünde bulundurarak yapacağına inanıyoruz.

Sonuç olarak İnegölspor, düşme potasına yaklaştığı bir dönemde önce evinde Karaköprü’yü, Pazar günü de Trabzon’da 1461 Trabzon’u yenerek 2 maçta aldığı 6 puanla puanını 18 yaparak fikstürde 11. sıraya yükseldi. Böylece ilk yarının son haftasına girerken düşme potasından bir hayli uzaklaşarak devreye girerken rahat bir nefes aldı. Trabzon maçını kazanan başta yeni teknik heyetimizi, oyuncularımızı ve yönetimimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Önümüzdeki hafta ilk yarının son maçında 18 puanla 11. sıradaki İnegölspor’umuz 27 puanla 7’nci sıradaki Adana 01 takımını evimizde konuk edeceği maçı kazanarak ilk yarıyı fikstürde rahat bir yerde bitirmelidir. İki maçlık galibiyet serisi ve alınan 6 puan moraliyle ve de yeni hocasıyla bu maça motive olarak sahadan 3 puanla ayrılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Adana 01 maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

