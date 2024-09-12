Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda bugün deplasmanda Bozüyük Vitraspor ile mücadele etti.

16:01 Maç başladı

DAKİKA 17: Mücahit Can Akçay gol attı. Bozüyük Vitraspor 0-1 Bursaspor

DAKİKA 37: Müsabaka 1-0 Bursaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

DAKİKA 40: Bursapor'dan Bora Yılmaz sarı kart gördü.

DAKİKA 45: Maçın ilk yarısının sonuna 3 dk ilave gösterildi.

İLK YARI SONA ERDİ

Bozüyük Vitraspor 0-1 Bursaspor

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Bursaspor'da Kerem Kök, Yiğit Ali Bayrak'ın yerine oyuna girdi. Bozüyük Vitraspor'da  Muhammet Bal'ın yerine Batuhan Bozüyük girdi.

DAKİKA 53: Bozüyük Vitraspor'da Dogukan Aslan'ın 25 mt. vurduğu şut üst direği sıyırarak auta gitti

DAKİKA 63: Bozüyük Vitraspor'da oyuncu değişikliği. Eray Akdemir maçtan çıkarken yerine Eren Yalçın girdi.

DAKİKA 67: Bursaspor 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Çıkan oyuncular: Bora YIlmaz, Furkan Emre ve Mehmet Çetin.

Oyuna giren oyuncular: Recep İnanç Sedat Cengiz ve Hamza Baran Arıkan oldu

DAKİKA 70: Bursaspor'dan Bilal Güney sarı kart gördü.

DAKİKA 72: Bozüyük Vitraspor'da oyuncu değişikliği. Hakan Aydemir çıktı yerine Ferhat Yalçın girdi.

DAKİKA 77: Bozüyük Vitraspor'da Bedirhan Akça'ın  şutu az farkla üstten auta gitti.

DAKİKA 78: Bursapor önemli bir şansı değerlendiremedi. Mücahit Can Akçay'ın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

DAKİK 82: Bursaspor'dan Hamza Gür'ün vuruşunu kaleci kornere çeldi.

DAKİKA 87: Bursaspor'da oyuncu değişikliği. Mustafa Genç çıktı yerine İlhan Depe oyuna dahil oldu.

DAKİKA 90: Maçın sonuna 5 dk uzatma ilave edildi.

Kaynak: BURSADABUGÜN