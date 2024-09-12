Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda bugün deplasmanda Bozüyük Vitraspor ile mücadele etti.
16:01 Maç başladı
DAKİKA 17: Mücahit Can Akçay gol attı. Bozüyük Vitraspor 0-1 Bursaspor
DAKİKA 37: Müsabaka 1-0 Bursaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.
DAKİKA 40: Bursapor'dan Bora Yılmaz sarı kart gördü.
DAKİKA 45: Maçın ilk yarısının sonuna 3 dk ilave gösterildi.
İLK YARI SONA ERDİ
Bozüyük Vitraspor 0-1 Bursaspor
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Bursaspor'da Kerem Kök, Yiğit Ali Bayrak'ın yerine oyuna girdi. Bozüyük Vitraspor'da Muhammet Bal'ın yerine Batuhan Bozüyük girdi.
DAKİKA 53: Bozüyük Vitraspor'da Dogukan Aslan'ın 25 mt. vurduğu şut üst direği sıyırarak auta gitti
DAKİKA 63: Bozüyük Vitraspor'da oyuncu değişikliği. Eray Akdemir maçtan çıkarken yerine Eren Yalçın girdi.
DAKİKA 67: Bursaspor 3 oyuncu değişikliği yaptı.
Çıkan oyuncular: Bora YIlmaz, Furkan Emre ve Mehmet Çetin.
Oyuna giren oyuncular: Recep İnanç Sedat Cengiz ve Hamza Baran Arıkan oldu
DAKİKA 70: Bursaspor'dan Bilal Güney sarı kart gördü.
DAKİKA 72: Bozüyük Vitraspor'da oyuncu değişikliği. Hakan Aydemir çıktı yerine Ferhat Yalçın girdi.
DAKİKA 77: Bozüyük Vitraspor'da Bedirhan Akça'ın şutu az farkla üstten auta gitti.
DAKİKA 78: Bursapor önemli bir şansı değerlendiremedi. Mücahit Can Akçay'ın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
DAKİK 82: Bursaspor'dan Hamza Gür'ün vuruşunu kaleci kornere çeldi.
DAKİKA 87: Bursaspor'da oyuncu değişikliği. Mustafa Genç çıktı yerine İlhan Depe oyuna dahil oldu.
DAKİKA 90: Maçın sonuna 5 dk uzatma ilave edildi.