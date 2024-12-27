Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Meydanda kurulan sahnede gün boyu DJ performansıyla müziğe doyan ve hazırlanan stantlardan yeni yıl için alışveriş yapma imkanı bulan Bursalılar, kentin en önemli markası olan Bursasporlu futbolcularla da buluşmaya hazırlanıyor.



28-29 Aralık tarihlerinde Yeni Yıl Meydanı’nı ziyaret edecek olan Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla ile futbolcular Ahmet İlhan Özek, Muhammet Demir, İlhan Depe, Yiğit Ali Bayrak ve Musa Çağıran, Bursastore standında taraftarlarla bir araya gelecek. Futbolcularla tanışma ve forma imzalatma imkanı bulacak olan taraftarlar, Bursaspor coşkusunu Yeni Yıl Meydanı’nda hep birlikte yaşayacak.



Yeni yıl konserleri tüm hızıyla sürüyor

Ziyaretçilere eğlenceli ve nostaljik anların yaşatıldığı meydanda, yeni yıl konserleri de tüm hızıyla sürüyor. Atlı karıncadan buz pistine, fotoğraf çekim köşelerinden yapay kar yağışına kadar birçok aktivitenin yapıldığı meydanda, 27 Aralık Cuma günü saat 20.00’da ‘Orkestra Lima’, 28 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’da ‘Ceren Toksöz’, 29 Aralık Pazar günü saat 20.00’da ‘Cengiz Ateş’, 30 Aralık Pazartesi günü saat 20.00da ‘BBB Kent Orkestrası’, 31 Aralık Salı günü saat 20.00’da ‘Can Kazaz’ konserleriyle yeni yıl coşkusu yaşanacak.