Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında elektrik fiyatlarına zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

Bakan Bayraktar, birkaç gün içinde Suriye'ye bir heyet göndermeyi planladıklarını ve bu heyete başkanlık edebileceğini ifade etti. Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak için ilk aşamada Türkiye'den ithalat yapmayı, orta vadede ise ülkedeki elektrik kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar “Suriye’nin yeniden inşası için ham petrol ve doğalgazın kullanımı üzerinde de çalışıyoruz. Bu anlamda nasıl katkı sağlayabileceğimizi muhataplarımıza anlatmayı planlıyoruz. Amacımız bu projeleri geliştirmek.” ifadelerine de yer verdi.