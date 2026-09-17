İnegöl’de yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla bir dizi tören ve etkinlik düzenlendi. İlk olarak Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene; Kaymakam Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Durmuş ve İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ile birlikte okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BEĞENİYLE İZLENDİ

Çelenk töreninin ardından İlköğretim Haftası Kutlama Programı, Fatih İlkokulu’nda devam etti.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler misafirlere sunuldu.

Miniklerin gösterileri büyük beğeniyle izlendi. Öğrencilerin sahnelediği gösteriler, İlköğretim Haftası’nın coşkusunu ve eğitim öğretim yılının başlangıç heyecanını yansıttı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların da yapıldığı programda, Kaymakam Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Alper Taban öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerini iletti.

Program kapsamında Fatih İlkokulu bünyesinde hazırlanan yabancı dil sınıfının açılışı da yapıldı.