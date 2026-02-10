Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İnegöl Kafkasspor Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal, “Deplasmanda oynadığımız Kartal Bulvar maçında sahadan 4-1’lik net bir galibiyetle ayrılarak liderliğimizi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde rakibimizin oyun temposuna karşı dengeli bir duruş sergiledik. Bu sürecin ardından oyunun kontrolünü tamamen elimize alarak, topa sahip olma oranımızı ve hücum etkinliğimizi artırdık. Sahaya koyduğumuz plan, oyuncularımızın disiplinli ve kararlı oyunu sayesinde net bir skorla karşılık buldu. Bu galibiyet, takımımızın oyun gücünü, mental direncini ve gelişimini göstermesi açısından bizim için son derece değerli. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele, konsantrasyon ve takım ruhu için tebrik ediyorum. Önümüzde bu hafta oynayacağımız Silivri maçı var. Ligde gelinen noktada her karşılaşmanın ayrı bir öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Aynı ciddiyet, aynı disiplin ve aynı oyun anlayışıyla bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz; istikrarlı oyunumuzu sürdürerek yolumuza kararlılıkla devam etmek. Bizleri her şartta destekleyen taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ediyor, bu birlikteliğin sezon sonuna kadar artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: BÜLTEN