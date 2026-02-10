139 Profesyonel takımın mücadele ettiği Süper Lig, 1., 2. ve 3. Liglerde en çok puan toplayan takım, 3. Lig 4. Grupta lider durumda olan Kütahyaspor topladı. Maç başına 2,65 puan toplayan takım hem grubunda hem de Pro Lig’de zirvede olmayı hak etti.

Pro Lig'in ikincisi ise 3. Lig 3. Grupta yer alan Sebat Gençlikspor oldu. Maç başına 2.50 puan toplayan ekip, kendi grubunda ise liderlik koltuğunda otuyor.

Süper Lig Lider Galatasaray ise maç başına topladığı 2.48 puanla Pro Lig’de üçüncü sırada, Fenerbahçe ise maç başına topladığı 2.33 puanla kendine dördüncü sırada yer buldu.

BURSA EKİPLERİNİN SIRALAMASI

2. Lig Kırmızı grupta lider durumda olan ve haftayı 1 puanla kapatan Bursaspor, maç başına topladığı 2.22 puanla Pro Lig'de 9. sırada bulunuyor.

3. Lig 1. Grupta lider durumda olan ve haftayı 3 puanla kapatan İnegöl Kafkasspor, maç başına topladığı 2.05 puanla Pro Lig'de 17. sıraya yükseldi.

3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve haftayı puansız kapatan Bursa Yıldırımspor maç başına topladığı 1.80 puanla Pro Lig'de 30. sıraya geriledi.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Sultan Su İnegölspor, bu hafta aldığı mağlubiyet sonrası maç başına topladığı 1.75 puana gerileyerek Pro Lig'de 36. sıraya geriledi.

3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kestel Çilekspor, haftayı 1 puanla kapatarak Pro Lig'de 93. sırada yer aldı.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve haftayı 1 puanla kapatan Karacabey Belediye maç başına topladığı 0.96 puanla Pro Lig'de 105. sırada yer aldı.

3. Lig 1. Grupta kümede kalma savaşı veren ve haftayı 3 puanla kapatan Bursa Nilüfer FK, maç başına topladığı 0,85 puanla Pro Lig'de 118. sıraya yükseldi.

SÜPER LİG DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTILAR

Pro Lig puan tablosunun güncellenmesinin ardından Bursaspor, Pro Lig'de maç başına topladığı 2.14 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor ise maç başına topladığı 1.76 puanla 33. sırada yer alan Beşiktaş’ı geride bıraktı. Yine İnegöl Kafkasspor da Beşiktaş takımı dahil birçok Süper Lig ekibini sıralamada geride bırakan ekip oldu.