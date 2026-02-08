Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıların istismar edildiğini belirten Başkan Gürkan, CHP'nin Bursa'da algı siyaseti yaptığını ifade ederek, 'Yıllarca yönettiğiniz ve rüşvet çarkı üzerine kurulu imar yolsuzluklarıyla Türkiye'nin gündeminde olan belediyelerinizden Nilüfer'de eski belediye başkanınız, eski ilçe başkanınız tutuklu yargılanıyor. Binlerce usulsüz imar uygulamasıyla kamunun ve Bursalıların hakkını gasp ettiğiniz Nilüfer Belediyesi'nde personel maaşlarını ödeyemez duruma geldiniz. İlçe belediyelerinizin neredeyse tamamı borçlarının üzerinde taşınmaz satışı yapmalarına rağmen aynı çaresizlik içindeler. CHP'li belediyelerde tablo böyleyken hala sokağa çıkıp adalet ve yoksulluktan bahsetme cüretini gösterebiliyor olmak büyük bir gafilliktir' dedi.

'Hemşehrilerimizin hakkını aramak için eylem yapacaklarsa da kendi belediyeleri önünde yapabilirler'

CHP belediyeciliğinin susuzluk, yolsuzluk ve çöp krizleriyle anıldığını savunan Gürkan, Bursa'nın son iki yılda Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetini sunan ve en yüksek su faturalarının geldiği kentler arasına girdiğini belirtti. Gürkan, '2024 yılında yönetime geldikleri Büyükşehir Belediyesi'nde su veremedikleri Bursa'da; suya yüzde 250, 1 metre yeni yol ve raylı sistem kazandırmadan ulaşıma yüzde 400, otoparklarda yüzde 500'e varan artış yaparak gerçekleştirdikleri fahiş zamların gerekçelerinin mantıklı açıklamasını bile yapamıyorlar. Vatandaşımızın geçim mücadelesi üzerinden siyaset yapanlar, önce kendi yönettikleri belediyelere bakmalıdır. Hemşehrilerimizin hakkını aramak için eylem yapacaklarsa da kendi belediyeleri önünde yapabilirler' ifadelerini kullandı.

'Yönettikleri belediyelerde ne somut bir proje ne mali disiplin var'

CHP'li belediyelerin ne somut proje ortaya koyabildiğini ne de mali disiplini sağlayabildiğini dile getiren Gürkan, 'Yönettikleri belediyelerde ne somut bir proje ortaya koyabilen ne mali disiplini sağlayabilen CHP anlayışının ülke ekonomisi hakkında ahkâm kesmesi abesle iştigal etmektir' dedi. Esas olanın kaynakları doğru yöneterek kalıcı hizmetler üretmek olduğunu vurgulayan Gürkan, CHP'li belediyelerin Bursa'nın en önemli gündemlerinden biri olan kentsel dönüşüm konusunda da hiçbir adım atmadığını kaydetti.

AK Parti olarak eser siyasetiyle hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Gürkan, 'AK Parti olarak hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz aracığıyla milletimize eser siyaseti ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz polemik değil, hizmet üretiyoruz. Milletimiz kimin boş laf ürettiğini, kimin çalıştığını çok iyi biliyor' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin enflasyonla mücadeleden sosyal desteklere, istihdamdan yatırımlara kadar her alanda kararlılıkla çalıştığını belirten Gürkan, Bursa'da da eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar milyarlarca liralık yatırımların hayata geçirilmeye devam ettiğini vurgulayarak, 'Bursa'nın da Türkiye'nin de güvencesi her zaman olduğu gibi yine AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır' dedi.