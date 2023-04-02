TFF 2. Lig beyaz gurupta İnegölspor sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Kadir Akıllı
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı(Dk 56 Bahadır Taşdelen), Metincan Cici(Dk 76 Hakan Demirci), Sefa Durmuş(Dk 56 Yasin Palaz), Yılmaz Özeren, Uğur Utlu(DK 46 Alperen Pak), Yusuf Ziya Gümüş(Dk88 Orhan Aktaş), Gökhan Meral, Ersel Aslıyüksek, Volkan Altınsoy
Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Berat Altındiş(Dk 83 Seçkin Batuhan Fırıncı), Ömer Turan Görgüç(Dk 62 Mustafa Genç), Ertuğrul Kurtuluş, Çağatay Yılmaz(Dk 76 Abdullah Tazgel), Emre Tepegöz(Dk 76 Barış Dalkıran), Hamza Bayram Arıkan(Dk 83 Eren Tunalı)
Sarı Kartlar: Volkan Altunsoy(İnegölspor) Kubilay Sönmez(Bursaspor)
Goller: Çağatay Yılmaz, Hasan Ayaroğlu(Bursaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
35'nci dakikada topla buluşan Bursasporlu Berat'ın ceza sahasındaki Çağatay'a pas attı. Çağatay'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu.0-1
52'nci dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın sert vuruşu ağlarla buluştu.0-2