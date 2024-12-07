Rakiplerinin puan kaybetmesiyle liderlik koltuğunda farkı iyiden iyiye açan Bursaspor’da moraller üst seviyede. Geride kalan 13 haftada 11 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grubun tek yenilgisiz takımı olan Yeşil Beyazlılarda gerek yönetim, gerekse de taraftar ve Teknik Direktör Pablo Martin Batalla’nın futbolculara olan güveni üst seviyede.

Ligin ilk yarısının en kritik 2 haftasına giren Bursaspor, bu maçları kayıpsız geçerek puan farkını daha fazla açmaya çalışacak.

ZİRVEYİ KARIŞTIRACAK MAÇLAR VAR

3. Lig 1. Grup 14. hafta maçları zirve mücadelesinde dengeleri de değiştirecek. Bursaspor’un ardından ligde 2. sırada yer alan Karşıyaka, play-off mücadelesi veren 5. sırada ki Belediye Kütahyaspor’u ağırlayacak. Yine grupta 3. sırada yer alan Silifke Belediyespor, 4. sırada yer alan Düzcespor’a konuk olacak. Bursaspor ise ligde 6. sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877’nin konuğu olacak. Yeşil Beyazlıların haftayı kayıpsız kapatması halinde puan farkı en az 2 takım için daha da açılacak.

BORNOVA 1877 NASIL BİR EKİP?

Grupta şu ana kadar oynadığı 13 maçtan 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet çıkaran Ege temsilcisi, topladığı 18 puanla play-off sınırında yer alıyor.

13 maçta rakip fileleri 22 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 16 gol gördü. Grubun en golcü 3. takımı olan ekip, hücum hattında etkili olmasına karşın, defans hattında ise aynı başarıyı sergileyemedi. Takımda 9 oyuncu direk gol katkısı verirken, en golcü isimleri ise 5 golle Yasin Uzunoğlu, 4 golle Murat Aslan ve 3’er gol atan Mustafa Çalışkan ve Sebahattin Destici oldular.

5 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Bornova 1877, bugüne kadar kendi sahasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran ev sahibi ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.

Ligde son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen ekip, iç sahada ki son 2 maçından ise sadece 1 puan çıkarabildi.

Bursaspor ise deplasmanda şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5’sini kazanırken, 1’inde ise berabere kaldı. Deplasman maçlarında 9 gol atan Yeşil Beyazlılar, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

BORNOVA 1877 - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 1. Grup 14. Hafta mücadelesinde Bornova1877 FK-Bursaspor arasında ki mücadele 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu stadyumunda oynanacak. Maç Line TV’den canlı olarak yayınlanacak.