Bursaspor Kulübü'nün yeni tüzüğü, Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul ile onaylandı. Ancak genel kurula katılımın düşük olduğu gözlemlendi.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, yaptığı açılış konuşmasında düşük ilgiye dikkat çekerek, "Allah sonumuzu hayır etsin. Tüzük kongresi için toplandık. 35 kişiyiz, yazık. Bu bir Bursaspor yönetimi ya da sevmediğimiz bir konu için toplandığımız bir konu değil. Tüzük bu. Öyle inanıyordum ki, bu tüzük için misafirlerin dahi çok geleceğine inanıyordum ama maalesef. Bu Bursaspor'un namusu gibi bir şey. Yönetimler gelip geçecek ama bu tüzük Bursaspor'umuzu temsil edecek bir tüzük. Ne kadar, ne söylesem boş" dedi.

Divan Başkanlık Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Batur ise, "7405 sayılı yasa Nisan 2022'de meclisten geçti ve 26 Nisan 2022'de resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı. Kulüplere de süre verildi, kulüplerin yeni yasa ile uygulandırılabilmesi için son tarih 26 Ekim'di. Kulübümüz de tüzük kongresi düzenledi. Birçok arkadaş görev aldı. Gerçekten burada daha farklı görüntü bekliyorduk. Ama öyle bir yere geldik ki Bursaspor sevdalıları, üçüncü şahıslar tarafından sonu olmaz davanın içindeki insanlar olarak görülüyorlar. Ben bu düşüncede değilim. İyi ki kulübün geleceğine sahip çıkanlar var. Son Bursasporlu bitmeden, bu kulüp bitmeyecek" şeklinde konuştu.