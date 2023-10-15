Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki devlet hastanesinde görevli beyin cerrahı Opr. Dr. S. Z'nin, temizlik personeli ve bir medikal firma çalışanının ameliyatlara katılmasına izin verdiği iddialarıyla ilgili Bilecik Valiliği tarafından açıklama yapıldı. İlgili beyin cerrahının görevden uzaklaştırıldığı açıklamada, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın da konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişilerin müdahale ettiği iddialarının soruşturulduğu ve ilgili personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 138. maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırma kararı alındığı ifade edildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve bakanlık müfettişleri tarafından da soruşturmaların yürütüldüğü vurgulandı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.