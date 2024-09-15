Açıklamada sınırlı sayıda park yeri bulunan bu alana, yalnızca listeye dahil olan araçların girmesine izin verileceği bildirildi. Bu kuralların dışında kalan araçlar, otoparka giriş yapamayacak. Ayrıca, eski otopark kartlarının geçersiz kılındığı ve loca araçlarının otopark girişinin hastanenin karşısındaki doğu tribününden sağlanacağı açıklandı. Loca araçları için geçerli olan kart veya kayıtlı plaka gerekliliği hatırlatıldı. Taraftarların bu kurallara titizlikle uymaları önemle rica edildi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ