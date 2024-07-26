Bursaspor'la olan sözleşmesini alacakları nedeniyle fesheden Yiğit Fidan, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi kulüpler, 19 yaşındaki futbolcuya talip oldu. Ayrıca, Fransa'nın Toulouse takımı da genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit Fidan, alacaklarını tahsil edemediği için yaklaşık iki ay önce kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. U19 Milli Takımı ile Norveç'te mücadele eden Yiğit'in, Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Yiğit Fidan'ın Milli Takım dönüşü geleceği ile ilgili nihai kararını vereceği belirtilirken, Fransa'nın Toulouse takımıyla da görüştüğü ve Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.