Kulübün açıklamasına göre, üzerinde 200’den fazla gerçek ve tüzel kişi ile banka ve kamu alacaklısı bulunan 6.666 m² büyüklüğündeki gayrimenkul, alacaklıların talebi üzerine İcra Müdürlüğü tarafından iki ayrı açık ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

İlk ihalede, kulüp tarafından yapılan tüm davetlere rağmen rekabet sağlanamadı. Bunun nedeni olarak akaryakıt istasyonu gelirlerinin önümüzdeki 3 yıl boyunca Petrol Ofisi’nde olması ve ticari kazanç elde edilemeyecek olması gösterildi. Akaryakıt istasyonu, vergiler dahil 84 milyon 288 bin TL bedelle ihaleye katılan tek firma tarafından satın alındı.

İkinci ihalede ise işyerlerinin satışa sunulmasıyla rekabet sağlandı ve satış vergiler dahil 95 milyon 591 bin TL bedelle sonuçlandı.

Sonuç olarak, 6.666 m²’lik akaryakıt istasyonu ve işyerlerinden toplamda 179 milyon 879 bin TL gelir elde edildi. Ancak bu miktarın tamamı icralar kapsamında alacaklılara gidecek.

Satış sonrası toplamda 187 milyon 766 bin TL’ye (damga vergisi ve tapu harçları dahil) alıcı bulan bu mülkler için Bursaspor Kulübü, menfaatleri doğrultusunda alıcı firma ile yaptığı görüşme neticesinde kamuoyuna açık bir çağrıda bulundu. Kulüp, ilgili miktarın üzerine çıkmak suretiyle kulübe daha fazla katkı sağlamak isteyen başka bir alıcı çıkması halinde, mevcut alıcı firmanın akaryakıt istasyonu ve işyerlerini ilgili firmaya devredebileceğini belirtti. Yani icradaki alacaklılara gidecek olan 187 milyonun üzerine Bursaspor’a bağış yapmak suretiyle daha fazla katkı sunan firmaya devir gerçekleştirilecek.