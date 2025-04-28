Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Adem Çağlayan'la devam kararı alındı.
Bursaspor Kulübü'nün 2025-2026 sezonu sportif yapılanması açıklandı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Adem Çağlayan'la devam kararı alındı. Yapılan duyuruda şu bilgi verildi:
Kulübümüzün 2025-2026 sezonu sportif yapılanması aşağıdaki gibidir.
Sportif Direktör: Recep Bülbül
İdari Menajer: Furkan Akın
Teknik Direktör: Adem Çağlayan
Yardımdı Antrenör: Emrullah Akçal
Kaleci Antrenörü: Ahmet Altın
Atletik Performans Antrenörü: Ramazan Burak Öner
Maç ve Performans Antrenörü: Recep Berk Demir
Analiz Antrenörü: Aytekin Sönmeyenmakas
Maç İzleme: Metin Aydemir
Kaynak: Haber merkezi