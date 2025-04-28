Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Adem Çağlayan'la devam kararı alındı.

Bursaspor Kulübü'nün 2025-2026 sezonu sportif yapılanması açıklandı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Adem Çağlayan'la devam kararı alındı. Yapılan duyuruda şu bilgi verildi:

Kulübümüzün 2025-2026 sezonu sportif yapılanması aşağıdaki gibidir.

Sportif Direktör: Recep Bülbül

İdari Menajer: Furkan Akın

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Yardımdı Antrenör: Emrullah Akçal

Kaleci Antrenörü: Ahmet Altın

Atletik Performans Antrenörü: Ramazan Burak Öner

Maç ve Performans Antrenörü: Recep Berk Demir

Analiz Antrenörü: Aytekin Sönmeyenmakas

Maç İzleme: Metin Aydemir