Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bursaspor Info Yatırım ile Hapoel Holon arasındaki F Grubu maçı ve Galatasaray Ekmas ile Hapoel Bank Yahav Jerusalem arasındaki G Grubu maçı, Bosna Hersek'in Laktasi kentinde oynanacak.

Her iki karşılaşma da BŞL'nin normal iç saha sahası olan SD Laktasi sahasında oynanacak.

Bursaspor İnfo Yatırım-Hapoel Holon maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.

İki karşılaşmanın yeri güvenlik nedeniyle sırasıyla Bursa ve İstanbul olarak değiştirildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi, oyuncularının, yetkililerinin ve taraftarlarının güvenliğinin ve emniyetinin en büyük önceliği olmaya devam ettiğini yineliyor ve ilgili tüm paydaşlara yardımları için teşekkür ediyor.”