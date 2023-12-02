Genç golcüyü Erokspor maçında Göztepe’nin yetkilileri izledi.İzmir ekibinin ayrıca Yeşil Beyazlılar’ın bir diğer genç ismi Hamza Baran Arıkan hakkında da bilgi topladığı ifade edildi.,

Son iki sezonda Bursaspor’u adeta sırtlayan isim olan Çağatay Yılmaz önceki yıl ikinci yarıda 18 maçta attığı 9 golle takımın ligde kalmasının en büyük mimarı olmuştu.Esenler Erokspor maçında da gol atan Çağatay Yılmaz bu sezon da şu ana kadar ligde 15 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.Takımın ikinci kaptanı durumundaki oyuncu halen TFF 2. Lig’in en golcü ismi konumunda yer alıyor.